Mulher tenta enforcar outra por ciúmes do parceiro em Campo Grande

Na madrugada deste domingo, 3, uma mulher enciumada agrediu com pontapés, socos e até enforcamentos uma moça de 26 anos em um bar de Campo Grande (MS). Segundo a polícia, a suspeita, de 30 anos, relatou que lembra-se somente de puxar o cabelo da vítima.

Em seu depoimento, a suspeita disse que ao ver o parceiro conversando com outra mulher sentiu ciúmes e partiu para cima da vítima. As duas mulheres foram separadas por uma segurança do estabelecimento onde as agressões ocorreram.

A polícia estava fazendo uma ronda pela região do bar e foi acionada pela segurança. No local, os policiais encontraram as duas mulheres e de acordo com eles, somente a mulher de 26 anos apresentava lesões aparentes no rosto. Às autoridades, ela contou que além dos socos e pontapés, também foi atingida por tentativas de enforcamento.

As duas envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.