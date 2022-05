Mulher tem rosto tatuado a força pelo ex namorado

Um vídeo, forçado, onde a jovem ainda ‘autorizava’ a tatuagem, foi gravado. Ela apresentava hematomas no rosto e está muito abalada

Uma jovem, de 18 anos, viveu momentos de terror causados pelo ex-namorado, o tatuador Gabriel Coelho, de 20. Ela voltava de um curso na última sexta, 20, quando foi cercada pelo ex, que a obrigou a entrar em seu carro e a manteve em cárcere na sua casa durante toda a noite e no sábado, 21. Na ocasião, ele a obrigou a tatuar seu nome no rosto.

A mãe da vítima, preocupada, registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento, por volta das 22h. Infelizmente, quando voltou a encontrar sua filha encontrou a jovem com hematomas e no nome ‘Gabriel Coelho’ tatuado em letra cursiva na lateral do rosto.

O tatuador foi preso em flagrante. As recorrências de agressões eram antigas e a vítima já tinha duas medidas protetivas em vigor, ele foi preso pelo descumprimento delas. Uma audiência de custódia, realizada neste domingo, 22, determinou que ele siga na prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória (CDP), de Taubaté.

Os dois começaram a namorar em 2019, um ano após o início do que parecia um romance comum, começaram as crises de ciúme e as agressões, momento onde a primeira medida foi expedida.

Após oito meses separados, os dois reataram a relação com promessas de mudanças da parte de Gabriel, no entanto, nada foi cumprido. A jovem passou um tempo em São Paulo para se afastar do perigo oferecido pelo rapaz.

Uma oportunidade de emprego foi o que a trouxe de volta, momento em que as ameaças voltaram e a segunda medida de proteção foi obtida.

Um vídeo, forçado, onde a jovem ainda ‘autorizava’ a tatuagem, foi gravado. Ela apresentava hematomas no rosto e está muito abalada com a situação inteira.