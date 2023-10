Mulher segue desaparecida há mais de 1 mês em SP

A última vez que foi vista por seus familiares foi em 24 de agosto

Juliani Cristina Souza da Silva, de 27 anos, residente em Cubatão (SP), está desaparecida há mais de um mês, deixando familiares e amigos apreensivos.

A última vez que foi vista por seus familiares foi em 24 de agosto. Entretanto, dois dias após essa data, ela manteve contato com uma amiga por meio do WhatsApp, postando a mensagem “#partiu021” em seu status. Juliani não compartilhou com a amiga o motivo de sua viagem.

Felipe Augusto Souza da Silva, irmão de Juliani, mencionou que a irmã nunca perdeu o contato com suas outras irmãs e amigas anteriormente. A família esperou antes de registrar o Boletim de Ocorrência (BO) do desaparecimento, pois tinham a esperança de encontrá-la.