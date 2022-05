Mulher recusa pedido de casamento em estádio lotado e desespera pretendente

O caso aconteceu no México durante o intervalo do jogo de beisebol entre Toros de Tijuana e Generales de Durango

m jovem foi pedir a amada em casamento em pleno estádio lotado e se deu mal. Ela não aceitou e ainda saiu andando, para desespero do rapaz e loucura dos torcedores que assistiam a cena.

O caso aconteceu no México durante o intervalo do jogo de beisebol entre Toros de Tijuana e Generales de Durango. A moça foi convidada a entrar no gramado para tirar uma foto com os mascotes, mas de repente todos saíram e lá estava o pretendente com um microfone na mão e o pedido de casamento.

E quando todos achavam que a cena final seria um belo beijo, ela resolveu negar e ir embora do estádio. O jovem se ajoelhou no chão sem acreditar. O momento foi registrado e publicado na conta do Twitter da equipe do Toros de Tijuana.