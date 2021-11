Mulher realiza parto na praia de Copacabana com ajuda de garis, no Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio afirmou que foi acionado às 3h50 da manhã para o caso, que aconteceu na avenida Atlântica, em frente ao posto quatro

Leonardo Martins

São Paulo, SP

A jovem Thyfani Maria, 23, deu à luz ao seu filho na madrugada desta segunda-feira (15), na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e contou com a ajuda de dois garis da companhia de limpeza municipal fluminense no procedimento.



O Corpo de Bombeiros do Rio afirmou que foi acionado às 3h50 da manhã para o caso, que aconteceu na avenida Atlântica, em frente ao posto quatro.



Quando os agentes chegaram, o parto já havia sido concluído. Thyfani e o pequeno foram encaminhados pelos bombeiros ao hospital Miguel Couto, no Leblon. O estado de saúde dos dois inspirava cuidados especiais, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Foto: reprodução



No Facebook, um dos funcionários que ajudou no parto, identificado como Marcio Andre, disse que “a madrugada foi especial”.



“Além de exercer nosso trabalho, tivemos a honra de ajudar uma mãe que estava na orla de Copacabana e passou mal para dar a luz. Eu e um amigo de trabalho podemos ajudar a jovem. Graças a Deus ela foi levada para o hospital e passa bem”, escreveu o homem.



A reportagem aguarda retorno da secretaria municipal de Saúde do Rio sobre o estado de saúde da mãe e do bebê