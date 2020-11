Mulher que teve perna amputada luta para reaver benefício do INSS

Tatiane Monfardini, de 38 anos, parou de receber o auxílio-doença pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela sofreu uma grave infecção na perna e precisou ter o membro amputado. Tatiane, que está desempregada, luta para reaver o benefício, congelado desde outubro deste ano.

Desde que passou a sofrer com infecções constantes nos pés, Tatina era beneficiária do INSS. Ela relatou ao Portal G1 que até 2018 ainda tinha esperança de voltar a trabalhar. No final de 2019, por conta da infecção, ela não conseguiu comparecer à perícia no dia do agendamento, para continuar recebendo o benefício. Além disso, com o agravamento do seu estado clínico de saúde, ela teve a perna amputada em novembro daquele ano.