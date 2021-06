Mulher que ‘deu à luz 10 bebês’ é presa por ‘inventar’ a história

Veículos de imprensa começaram a noticiar que a gravidez possivelmente se tratava de uma fraude, após o suposto pai das 10 crianças afirmar que não acreditava “que os dez filhos existam”

Uma mulher foi internada em uma ala psiquiátrica após ter “inventado” que estava grávida de 10 bebê gêmeos. Gosiame Sithole, de 37 anos, foi presa na casa de um parente perto de Johanesburgo (África do Sul), na madrugada da quinta-feira (17).

Os veículos de imprensa começaram a noticiar que a gravidez possivelmente se tratava de uma fraude, após o suposto pai das 10 crianças afirmar que não acreditava “que os dez filhos existam”. Após a data estipulada para o parto, Tebogo Tsotetsi comentou que duvidava da história porque não tinha acesso aos “dez bebês”, após fazer várias tentativa de vê-los.

De acordo com a reportagem do “Sunday Times”, o Hospital Mediclinic Medforum, em Pretori, onde Gosiame disse ter dado à luz, afirmou que não a atendeu. Embora o centro médico afirmasse estar ciente da publicidade em torno do nascimento dos bebês, a porta-voz, Tertia Kruger, afirmou:

“Podemos confirmar que nenhuma de nossas instalações estava envolvida no cuidado obstétrico desta paciente.”

O Departamento Nacional de Saúde da África do Sul iniciou uma investigação e não achou qualquer indício da existência das crianças.

A mulher foi colocada aos cuidados do Departamento de Desenvolvimento Social de Gauteng, que a levou a um hospital.

A mulher acusa os parentes de seu parceiro de aceitar doações do público destinadas aos “recém-nascidos”, apesar das alegações de que eles não existiam. A defesa da mulher tentar liberá-la