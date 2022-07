Mulher que nunca havia visto o pai o encontra em SP 24h após post na web

No sábado, 16, uma filha que não conhecia o pai e não recebia notícias dele por mais de 30 anos o encontrou, após uma post nas redes sociais

No último sábado, 16, uma filha que não conhecia o pai e não recebia notícias dele por mais de 30 anos o encontrou em Bertioga, no litoral de São Paulo, após uma postagem nas redes sociais. Patrícia Silva, de 34 anos, falou com o pai pela primeira vez e descobriu que possui três irmãos.

Patrícia, que está atualmente desempregada, contou que nunca tinha visto o pai, nem por foto. Ela disse que, aos 20 anos, decidiu procurar por ele, mesmo sem ter informações de onde ele poderia estar, nem o motivo que separou os dois.

Diante das tentativas frustradas, Patrícia decidiu parar as buscas por um tempo. Ela voltou a procurar pelo pai há poucos meses. Publicou a história dela em uma página do Facebook sobre pessoas desaparecidas, e recebeu informações de que o pai poderia estar em Bertioga.

Imediatamente ela ligou para o pai, que segundo ela, não imaginava que um dia isso aconteceria. Ela conta que ele parecia nervoso, e atropelava as palavras.

Apesar do nervosismo da primeira conversa, Patrícia disse que ficou emocionada por localizar o pai e por saber possui três irmãos, e vão manter o contato. Ainda não há previsão de quando o encontro físico acontecerá, pois ela mora a cerca de 300 km do pai.

Mesmo sem previsão de quando encontrará o pai pessoalmente, Patrícia afirma que realizou um sonho, e que um ‘vazio foi preenchido’.