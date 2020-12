Mulher que caiu em casa de desconhecida cria vaquinha para ajudar moradora em tratamento de câncer

PUBLICIDADE

A moradora do Rio de Janeiro Deise Gouveia, que viralizou nas redes sociais após cair acidentalmente na casa de uma desconhecida, iniciou uma vaquinha virtual para ajudar a dona da residência no tratamento contra um câncer.

Deise mora no Complexo do Alemão e decidiu pedir desculpas para a dona da casa após o acidente. Durante a conversa, ela descobriu que Paula, a moradora da casa, sofre de câncer no reto.

“Depois do tombo eu fui na casa dela pedir desculpa e ela me disse que sofre de câncer no reto”, escreveu Deise, que pediu para um amigo de confiança criar a página virtual para as doações.

“Peço de coração a todos vocês que puderem ajudar com qualquer contribuição. Será muito bem-vindo.” Deise ainda deixou seu endereço para receber doações de alimentos e fraldas para Paula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Deus sabe de todas as coisas e eu creio que esse tombo na casa dela não foi em vão”, escreveu Deise, que desde o tombo, já contabiliza mais de 318 mil seguidores no Instagram.

Na manhã desta segunda-feira (7), as doações para Paula já somavam mais de R$ 60 mil.

Deise compartilhou o vídeo de sua queda, que repercutiu rapidamente. Segundos antes da queda, a responsável por gravar o vídeo questiona: “Não chega de beber, não, Deise?”.