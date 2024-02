Mulher pula do 3º andar para fugir de agressões do namorado em Goianésia

O homem, de 36 anos, foi detido em flagrante

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação sobre um incidente ocorrido em um hotel em Goianésia, no centro de Goiás, no qual uma mulher de 40 anos pulou da janela do terceiro andar para escapar de seu namorado, que a agrediu e ameaçou de morte durante uma discussão. O homem, de 36 anos, foi detido em flagrante. Apesar do ocorrido, a mulher sofreu apenas ferimentos leves.

Na audiência de custódia realizada nesta terça-feira (13), a Justiça determinou a manutenção da prisão preventiva do indivíduo.

O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira (12), no bairro Carrilho. Os bombeiros foram acionados para atender a um acidente envolvendo a queda de uma mulher do terceiro andar de um hotel. Ao chegarem ao local, constataram que a vítima não caiu diretamente no chão, mas sim em uma área de marquise.

De acordo com os bombeiros, a mulher apresentava apenas ferimentos leves na cabeça e algumas escoriações. Ela foi então transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade.