Mulher perde quase R$ 100 mil em golpe telefônico

A vítima recebeu uma mensagem de texto em seu celular, supostamente relacionada a um programa de pontos

Uma moradora de Jataí, no sudoeste goiano, que optou por não revelar sua identidade, revelou ter sido vítima de um golpe telefônico que resultou na perda de quase R$ 100 mil.

A trama começou quando a vítima recebeu uma mensagem de texto em seu celular, supostamente relacionada a um programa de pontos. Contudo, ao clicar no link fornecido, foi surpreendida com a informação de que seu dispositivo havia sido invadido. Poucos instantes depois, ela recebeu uma chamada telefônica de indivíduos que se passavam por funcionários de um banco.

Acreditando que estava resolvendo um problema legítimo com funcionários do banco, a vítima seguiu as instruções dos criminosos por dois dias consecutivos. Durante esse período, foram realizados empréstimos, transferências de dinheiro de sua conta poupança e compras com seu cartão de crédito. Inclusive, os criminosos usaram o dinheiro para quitar impostos em estados diferentes do Brasil.

A fraude só veio à tona quando um funcionário da agência bancária abordou a vítima enquanto ela estava no caixa eletrônico e questionou o motivo de sua demora. Após a explicação da vítima, o funcionário legítimo a orientou a procurar o atendimento convencional e conversar com uma atendente. Foi nesse momento que a funcionária confirmou que a vítima havia caído em um golpe e a aconselhou a registrar um boletim de ocorrência.

Em comunicado, o Banco do Brasil enfatizou que “solicitações por telefone de documentos, senhas, informações pessoais e financeiras, estornos, transferências ou instalação de aplicativos não fazem parte dos procedimentos das instituições financeiras”. Por esse motivo, o banco alertou que os clientes jamais devem fornecer essas informações quando contatados de maneira não solicitada por telefone.

Além disso, o banco informou que disponibiliza canais de atendimento para notificações sobre golpes ou fraudes, como o aplicativo BB e uma Central de Atendimento, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, além do atendimento presencial nas agências em todo o país durante o horário comercial.