Mulher perde dentes após acidente entre motocicleta e uma bicicleta em SP

Atualmente desempregada, Aline está em busca de recursos para custear o tratamento de implante dentário

Após um acidente de moto em Santos, litoral de São Paulo, Aline Ferreira de Oliveira, de 34 anos, enfrenta desafios para recuperar sua rotina, tendo perdido os quatro dentes incisivos superiores. Ela compartilhou que teve que ajustar até mesmo sua maneira de comer para conseguir se alimentar.

O acidente ocorreu em dezembro do ano anterior, quando Aline se envolveu em uma colisão com uma pedestre na Vila Mathias, que felizmente não sofreu graves ferimentos. Ela relatou que estava usando um capacete aberto no momento da colisão, resultando na perda dos dentes devido ao impacto.

Após ser prontamente socorrida, Aline passou por uma avaliação neurológica e precisou de suturas no lábio superior e inferior. Uma vez que os pontos foram removidos, ela tentou retomar suas atividades diárias. Entretanto, foi necessário adaptar sua dieta para garantir uma cicatrização adequada da gengiva.