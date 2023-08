Mulher perde bebê em parto após suposta negligência médica

A unidade de saúde é administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que prontamente afastou preventivamente o médico obstetra envolvido

Uma mulher de 26 anos compartilhou a trágica experiência de ter perdido seu bebê de 33 semanas de gestação, alegando negligência médica. Sabrina Monteiro Aguiar revelou que passou por um parto normal no Hospital de Bertioga, localizado no litoral de São Paulo.

Segundo o relato de Sabrina, ela procurou a unidade de saúde devido a fortes contrações. Na última sexta-feira (25), por volta das 6h30, ela passou por um exame de cardiotocografia fetal, que monitora os batimentos cardíacos do bebê, seus movimentos e níveis de oxigenação.

De acordo com Sabrina, os resultados indicaram que o bebê estava bem. “Tudo estava normal, nenhuma informação contrária foi compartilhada comigo”, afirmou. Com a dilatação adequada para um parto normal, a equipe médica deu início ao procedimento. Foi nesse momento que, segundo a mãe, ocorreu a negligência.

“Ela [o médico] pegou o fórceps [instrumento usado para auxiliar a retirada de um feto], e quando percebi, pedi que ele parasse com o uso do instrumento. Ele me pediu para não gritar, alegando que eu estava fazendo força de maneira errada”, relatou.

Seguindo o pedido de Sabrina, o médico retirou o instrumento “imediatamente”. “Eu estava sentindo que o bebê estava prestes a nascer. Fiz força e logo em seguida meu filho nasceu por parto normal. A enfermeira colocou-o rapidamente em meu colo e o levou para fora da sala”, contou.

A mulher narrou que já estava no quarto, aguardando o filho, quando o médico entrou e comunicou que o bebê havia falecido. “O obstetra me disse que ele nasceu, mas não resistiu, que tentaram reanimá-lo e não conseguiram”, disse.

O Instituto Médico Legal emitiu um laudo classificando o caso como natimorto, o que ocorre quando a morte se dá no útero após 20 semanas de gestação. A família registrou um Boletim de Ocorrência, e as autoridades da Polícia Civil estão investigando o ocorrido.