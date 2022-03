Mulher pede Uber de R$30 mil para lutar na Ucrânia enquanto estava bêbada

A mulher comemorava o aniversário de uma amiga quando o grupo da mesa do bar começou a discutir sobre o conflito na Rússia e Ucrânia

Leoni Fildes, de 34 anos, estava em um bar com amigos e, após entornar álcool, tomou a decisão de pegar um Uber no valor de £ 4.500, o que equivale a R$30 mil. Comovida pela situação na Ucrânia, ela decidiu sair de Swinton, Inglaterra, direto para o país em conflito. Conforme o The Mirror, jornal britânico, o inusitado caso aconteceu no início de março.

A mulher comemorava o aniversário de uma amiga quando o grupo da mesa do bar começou a discutir sobre o conflito na Rússia e Ucrânia.



Leoni é mãe de dois filhos e é casada com um militar. E, caso preciso, sempre esteve disposta a lutar lado a lado com ele.

Comovida com a guerra e com a população ucraniana, ela pegou o celular e pediu uma viagem da Inglaterra até a Ucrânia pelo aplicativo de viagens Uber.

Felizmente, por não possuir limite o suficiente em seu cartão de crédito, Leoni não conseguiu deixar sua terra natal. No entanto, ela ainda fez nove tentativas.

No dia seguinte, o banco de Leoni ligou para questionar sobre as transações não aprovadas.

“Eu não me lembrava de ter feito isso. Eu fiquei tipo ‘Oh meu deus’. Acordei com meu banco me ligando, pensando que meu cartão havia sido [usado de forma fraudulenta]. O Uber tentou tirar o pagamento nove vezes da minha conta. Eles foram bem determinados”, relatou.