Mulher pede divórcio após descobrir que marido é um serial killer

A polícia revelou que a esposa e os filhos não tinham conhecimento dos crimes que o homem cometeu

A esposa de Rex Heuermann, acusado de ser responsável pela morte de três mulheres cujos corpos foram encontrados ao longo de uma estrada na praia de Long Island há mais de uma década, pediu o divórcio na quarta-feira, conforme confirmado por seu advogado.

O advogado de Asa Ellerup, Robert Macedonio, informou que sua cliente foi orientada a deixar a casa do casal somente com as roupas que estava vestindo e não foi autorizada a retornar enquanto as investigações continuam na residência. Durante a operação, os investigadores apreenderam todos os eletrônicos da casa.

Essa notícia do divórcio surge em meio a relatos arrepiantes de vizinhos e uma mulher que teve encontros com Heuermann.

Nicole Brass, 34 anos, revelou que teve um encontro estranho com Heuermann anos atrás. Segundo ela, saiu com o suposto serial killer alguns anos após os assassinatos em Gilgo Beach e notou que ele estava “animado” para discutir os assassinatos.

“Ele era muito detalhista e não parecia apenas um fã de crimes verdadeiros. Parecia que a pessoa falando sobre isso estava revivendo o momento em sua cabeça. Ele parecia animado. Era como se isso despertasse seu interesse. Ele se sentou mais ereto, relaxou o corpo. Ele parecia muito animado para falar sobre isso”, relatou Brass.

Outro vizinho, Etienne Devilliers, contou que sua esposa flagrou Heuermann espiando por cima da cerca enquanto ela tomava sol e pediu que ele saísse. Ele obedeceu sem responder ou demonstrar violência. Devilliers afirmou nunca ter visto qualquer traço de violência no comportamento de Heuermann.

Rex Heuermann, um arquiteto, foi acusado na semana passada de assassinar as três mulheres e continua sendo suspeito de um quarto assassinato, conforme alegações do promotor. Ele se declarou inocente e permanece sob custódia com vigilância de suicídio.