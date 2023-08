Mulher passa mal e desmaia ao receber delivery no Ceará

Ela estava em casa apenas com o filho pequeno, e assim que foi abrir o celular para pegar o número, caiu no chão

Uma mulher, identificada como Fernanda, passou mal e desmaiou ao receber seu pedido feito via delivery em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. O caso aconteceu no dia 20 de julho, e foi filmadado pelo entregador Mariano Pereira, que tem o costume de filmar e publicar o trabalho em canal no YouTube.

Fernanda abriu o portão para pegar o pedido e, ao ser questionada sobre o código, disse que estava passando mal. Ela estava em casa apenas com o filho pequeno, e assim que foi abrir o celular para pegar o número, caiu no chão.

“Ela foi logo desmaiando, a única coisa que eu pensei foi em ajudar. Como eu não tinha muito preparo para isso, tentei ligar para a ambulância”, disse Mariano.

Quando acordou, Fernanda disse ao entregador que estava melhorando e pediu para que ele não ficasse preocupado e nem nervoso, mas ele disse garantiu que não saíria de lá até que ela estivesse bem. E isso demorou cerca de 10 minutos, até que vizinhos que a conheciam conseguiram levantá-la e levá-la para dentro de casa.

Assim, o pedido, que era uma porção de salgadinhos, teve a entrega concluída.