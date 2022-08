Mulher passa mal dentro de transporte por aplicativo após tocar em gel

Segundo relato da nutricionista, o caso aconteceu na terça-feira (9), quando ela deixou a casa onde morava, no bairro da Pituba

A nutricionista Evelyn Broocke, que tem 56 mil seguidores nas redes sociais, denunciou, nesta quarta-feira (10), nas redes sociais, que passou mal após entrar em um carro de transporte por aplicativo, em Salvador.



O caso teria acontecido após ela tocar em um “gel”, no momento em que fechava a porta do veículo e tentar limpar a substância no rosto, de forma instintiva.

Após pedir para o motorista parar a corrida e não ser atendida, ela abriu a porta do carro com o veículo em movimento. Em seguida, fugiu quando o homem encostou próximo a um posto de gasolina.

Início do trajeto

De acordo com Evelyn Broocke, ela sentou no banco atrás do motorista e abriu a janela. “Na hora que eu coloquei a mão no botão do vidro, tinha um gel. Minha mão ficou melada de um gel que eu não sabia o que era”, contou.

Ela relatou que esfregou os dedos na calça e chegou a cheirar a substância para conferir o que era. No entanto, não identificou o odor.

Em seguida, no vídeo, Evelyn relatou que o motorista começou a fazer um caminho diferente do que ela está acostumada a fazer para trabalhar. Ela, então, pediu para ele mudar o trajeto.

Desespero

Evelyn Broocke afirmou ainda que a sensação de ardor aumentou ao ponto dela quase não conseguir deixar os olhos abertos.

A passageira informou que pensou em dizer que tinha esquecido algum objeto, mas, na mesma hora, sentiu que não conseguiria se manter acordada até chegar no imóvel.

Atendimento em posto

Após deixar o veículo, Evelyn Broocke disse que saiu correndo com a bolsa na mão. “Eu já não conseguia mais abrir os olhos direito. Eu estava fazendo muito esforço para conseguir, meu olho estava lacrimejando muito”.

Ela contou que foi atendida em um posto médico da região. Depois, ligou para o marido, que a buscou na unidade.

“O motorista do Uber ainda continuou a corrida por um tempo, como se eu estivesse dentro do carro. Ele não cancelou a corrida”.

A nutricionista disse que está bem e que ainda deve registrar o caso na polícia.

O que diz a Uber



Em nota, a assessoria da Uber informou que as únicas denúncias sobre o “golpe do cheiro” relativas a viagens no aplicativo da Uber que já tiveram a investigação concluída pela Polícia Civil, ocorreram no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e em Florianópolis.

Segundo a empresa, nos três casos, as autoridades pediram o arquivamento após o inquérito policial, porque as investigações, não apontaram elementos de prática de crime.

Especificamente no caso do Rio de Janeiro, o laudo pericial do líquido borrifado no veículo atestou se tratar de álcool 70% – e não foram encontradas outras substâncias de natureza tóxica, perigosa ou nociva.

Além disso, uma decisão judicial em Santos, no estado de São Paulo, condenou usuárias a pagarem indenização por danos morais ao motorista após ficar comprovado que a substância era álcool com essência de canela para higienização das mãos.

Nas demais denúncias mencionadas pela Uber, a empresa afirmou que não tem conhecimento de inquérito que tenha sido concluído com a comprovação do uso de quaisquer substâncias com o propósito de dopagem ou com o indiciamento do suposto motorista agressor.

No final da nota, a Uber informou que trata todas as denúncias com seriedade e avalia cada caso individualmente para tomar as medidas cabíveis. Afirmou também que se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei.