Mulher morreu enquanto fritava ovo em SP

Elisângela deixa para trás seu marido e a filha de apenas um ano de idade

Na última segunda-feira (26), uma mulher, de 33 anos, morreu devido a um acidente doméstico enquanto fritava um ovo. Após ter ficado internada por 10 dias em Limeira (SP), ela não resistiu aos ferimentos.

Na ocasião, Elisângela Oliveira, ao chegar do trabalho em sua residência em Rio Claro, interior de São Paulo, decidiu fritar um ovo para uma refeição. Durante o preparo, inadvertidamente, ela derramou um copo de água na panela com óleo quente, ocasionando um aumento repentino das chamas que a atingiram. As informações foram fornecidas às autoridades pelo marido da vítima, de 38 anos, conforme relatado pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Elisângela foi prontamente socorrida e levada à Santa Casa de Limeira. Após uma batalha de 10 dias, ela veio a falecer devido a uma parada cardiorrespiratória na noite de domingo (25).

A mulher sofreu queimaduras graves, aproximadamente 17% do seu corpo foi afetado, especialmente na região do peito e queixo.

A família, em busca de apoio para os custos do tratamento, fez um apelo por doações. Uma publicação compartilhada pelo marido de Elisângela nas redes sociais destacou que ela sofreu queimaduras de terceiro grau e aguardava por cirurgias. Como resposta a essa necessidade urgente, os familiares divulgaram uma chave Pix para contribuições.

O caso foi registrado como uma morte acidental, com a ocorrência sendo devidamente documentada no Plantão da Delegacia Seccional de Limeira. Um exame necroscópico foi solicitado para esclarecimento das circunstâncias.