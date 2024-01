Mulher morre eletrocutada em padaria no RJ

Após o incidente, a padaria continuou operando normalmente

Na última sexta-feira (19), no Rio de Janeiro, uma mulher de 34 anos, identificada como Nathália Ribeiro de Oliveira Luciano, perdeu a vida após ser eletrocutada em uma padaria.

Nathália estava no estabelecimento para realizar sua refeição quando, ao encostar no buffet para se servir, sofreu uma descarga elétrica que resultou em sua morte, conforme relataram testemunhas presentes no local.

Moradores da região também denunciaram casos de choques elétricos no estabelecimento, registrando reclamações que, até então, não foram atendidas.

A falta de apoio por parte da padaria foi alegada pelos que vivenciaram os incidentes, enquanto a empresa ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o ocorrido. Relatos indicam que a padaria não prestou assistência, alegando que Nathalia sofreu um mal súbito.

A vítima deixa para trás duas filhas e o marido. Nas redes sociais, amigos e familiares clamam por justiça, como pode ser visto em postagens comoventes.