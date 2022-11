Mulher morre e namorado fica ferido com facada durante discussão dentro de carro, diz polícia

De acordo com a Polícia Civil, o homem ferido relatou que a discussão foi motivada por ciúmes

Uma jovem morreu e o namorado dela ficou ferido após uma discussão dentro de um carro, na madrugada desta terça-feira (15), em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás.

O delegado Marcio Henrique Marques informou que ele passou por cirurgias e que, até a tarde desta terça-feira, se encontra internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Polícia Civil informou que ele foi internado com ferimentos no tórax e nas costas. Já a jovem teria levado um golpe no peito.

Segundo o registro policial, o caso ocorreu no Bairro Santana. A Polícia Militar explicou que foi acionada pelo pai do jovem ferido, que relatou que o filho teria chegado em casa ferido e afirmado que a namorada quem teria o agredido. Devido aos ferimentos graves, o jovem foi encaminhado a uma unidade hospitalar e a corporação afirmou ter iniciado os procedimentos de procura pela mulher.

De acordo com o documento, o carro foi encontrado próximo a casa do jovem com as janelas abertas. Dentro, estava a jovem. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a socorrer, mas a corporação constatou a morte dela ainda no local.

O delegado ainda contou que o namorado da mulher, que se encontra internado, relatou à Polícia Civil que a mulher teria desferido dois golpes de faca nele e que, “para parar as agressões, ele teria atingido um golpe de faca nela”.

“Pela forma que foi encontrado o corpo da moça, [o fato de] ela ter sido golpeada apenas uma vez, tudo indica que ele esteja falando a verdade”, disse o delegado.

No entanto, ele ressalta que ainda aguarda o laudo cadavérico e o laudo de perícia do local. Além da espera dos laudos, a polícia destaca que deve começar a ouvir os familiares dos dois envolvidos e uma possível testemunha que pode ter presenciado o caso a partir de quarta-feira (16).