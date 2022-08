Mulher morre atropelada após sobreviver a capotamento

O veículo, um Peugeot 207, estava superlotado, e o motorista perdeu o controle da direção por volta das 3h30 desta segunda

Uma mulher morreu na BR-116, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta segunda-feira. O carro em que ela estava com outras cinco pessoas saiu da pista e capotou próximo ao viaduto de acesso ao bairro Santa Rita.

. Cinara Fagundes, de 26 anos, uma das quatro pessoas que estava no banco de trás, sobreviveu ao capotamento e saiu pelo porta-malas, mas acabou morrendo após ser atropelada por outro veículo, que não parou para prestar socorro e, segundo as autoridades locais, ainda não foi encontrado.

Os outros quatro ocupantes do Peugeot ficaram feridos, sendo dois com gravidade. A PRF informou que o motorista do veículo que capotou se recusou a fazer o teste do bafômetro.