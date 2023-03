Mulher morre após ser empurrada por parceiro do 7º andar de prédio em SC

A vítima não chegou a ser socorrida, sendo declarada morta já no local, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar

Uma farmacêutica de 34 anos morreu após cair do sétimo andar de um prédio em Itajaí (SC) e companheiro dela é suspeito de envolvimento no episódio.

Vizinhos contaram à polícia que Gabriela Alves Grecco chegou em casa com um homem na noite desta segunda-feira (13). Por volta das 7h desta terça-feira (14), eles discutiram e os vizinhos ouviram a mulher caindo do sétimo andar do edifício, localizado no bairro Cordeiro.

O homem, que tinha passado a noite com a vítima, fugiu do local, descendo o prédio pelas caixas de ar condicionado. Ele pulou o muro do condomínio antes da chegada da polícia.

A vítima não chegou a ser socorrida, sendo declarada morta já no local, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar.

A possibilidade de suicídio foi descartada pela polícia, que investiga o caso como feminicídio.

Até o momento, a Polícia Civil de Santa Catarina não informou a prisão do suspeito. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Esse é o segundo crime e feminicídio contra farmacêuticas noticiado pela imprensa neste mês de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Marcelle Christine de Bulhões foi morta em Alagoas, no dia 8/03. O acusado é o ex-marido. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) repudia todas as formas de violência contra a mulher e está em campanha para combater esse tipo de crime.Conselho Federal de Farmácia, em publicação no Instagram