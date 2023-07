Mulher morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Piauí

Segundo informações da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), após a colisão o motorista do caminhão de coleta de lixo fugiu

Na manhã desta quarta-feira (12), Silmara Silva de Aguiar morreu após ser atropelada por um caminhão de lixo, no município de Canto do Buriti, no Piauí.

Segundo informações da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), após a colisão o motorista do caminhão de coleta de lixo fugiu. A mulher estava a pé e morreu ainda no local do acidente.

A área foi isolada pelas autoridades para seguir os procedimentos cabíveis.