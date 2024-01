Mulher morre após cair de falésia em quadriciclo na praia de Pipa RN

A confirmação do incidente foi feita pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar

Na tarde desta quarta-feira (17) na praia de Pipa, município de Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte, uma mulher perdeu a vida após cair de uma falésia enquanto conduzia um quadriciclo.

Segundo informações dos militares, o acidente ocorreu por volta das 16h40, envolvendo duas mulheres, sendo que uma delas, de 29 anos, estava no veículo no momento da queda. Essa segunda mulher foi transportada por helicóptero da Secretaria Estadual de Segurança Pública para o Pronto-socorro Clóvis Sarinho, em Natal. Ao chegar, estava consciente, embora não tenha sido divulgado seu estado de saúde.

A Polícia Militar esclareceu que ambas as mulheres envolvidas no acidente são turistas, mas até a última atualização desta matéria, a vítima fatal ainda não havia sido identificada nem pelo Corpo de Bombeiros nem pela PM.