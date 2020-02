Mulher morre após abrir a porta do elevador e cair no fosso

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (28), uma mulher morreu após cair no fosso de um elevador, em um prédio no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, Pernambuco. Segundo testemunhas, a mulher caiu depois de abrir a porta e o elevador não estar no andar.

O elevador, segundo as testemunhas, travou entre o quinto e o sexto andares, fazendo com que, quando a porta abrisse, a mulher caísse direto no fosso. A mulher foi identificada como Jaqueline Almeida, morreu na hora.

O acidente ocorreu por volta das 11h30, quando a mulher saía da casa da mãe, que mora no mesmo prédio que ela, mas em outro bloco. A visita ocorreu porque a mãe da vítima estava doente e tinha ficado internada por alguns dias.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para remover o corpo da mulher. A corporação foi acionada às 12h25. O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi acionado.