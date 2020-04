Mulher morre ao cair em penhasco enquanto comemorava fim de isolamento social

PUBLICIDADE 

Na cidade de Antalya, na Turquia, uma mulher de 31 anos morreu após despencar de um penhasco de 35 metros enquanto posava para uma foto que comemoraria o fim do isolamento social da região.

Olesya Suspitsyna nasceu no Cazaquistão e junto, com uma amiga, que tirava a foto, resolveram passar pela área do Duden Park, famoso parque na Turquia que conta com cachoeiras e penhascos.

A mulher ultrapassou a barreira de proteção do local e caiu no buraco. A amiga ainda acionou o serviço de emergência, que retirou o corpo da mulher da água.

Olesya era guia turística na cidade e no instagram fez um post declarando amor ao país.

“Eu sempre admirei a beleza da natureza turca. Esse é meu paraíso”, escreveu a mulher antes de morrer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE