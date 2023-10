Mulher morre ao cair de moto e ter cabeça esmagada por caminhonete em MT

O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (2), em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá

Lucineide Bispo dos Santos, de 52 anos, perdeu a vida após cair da garupa de uma moto e ser atropelada por uma caminhonete na movimentada Avenida Lions Internacional.

De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor da motocicleta, um homem de 36 anos, acabou sofrendo uma fratura no punho durante o acidente, enquanto Lucineide infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Testemunhas relataram às autoridades que viram outra moto seguindo lado a lado com a que transportava as vítimas. Em um momento de desequilíbrio, os dois veículos colidiram, fazendo com que ambos caíssem. Infelizmente, o motorista da caminhonete que trafegava pela avenida não conseguiu frear a tempo, resultando no atropelamento de Lucineide. Relatos preliminares indicam que, após a queda, o veículo passou por cima da vítima, resultando em um trágico desfecho.

Peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para confirmar o óbito.