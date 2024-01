Mulher mata sargento da PM em TO

O incidente ocorreu na noite de sábado (13/1), em Dianópolis, interior de Tocantins

Um sargento da Polícia Militar de Tocantins, de 46 anos, identificado como Pedro Aparecido dos Santos, foi baleado por sua esposa em sua residência, após uma discussão. Segundo informações da PM, a mulher teria utilizado a própria arma do marido para cometer o homicídio.

A polícia foi acionada após vizinhos relatarem o som de um disparo de revólver. O corpo de Pedro Aparecido foi encontrado no quarto do casal, e a esposa, cujo nome não foi divulgado, foi detida em flagrante no local do crime.

De acordo com relatos da polícia, a mulher relatou que, após uma discussão com o marido, pegou a arma e atirou contra ele. Após feri-lo, ela ficou em estado de desespero e buscou ajuda.

A mulher foi conduzida à 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Dianópolis, e foi autuada por homicídio. Em seu depoimento ao delegado, alegou ter disparado em Pedro em legítima defesa, justificando que ambos estavam discutindo no momento do ocorrido.

O corpo de Pedro Aparecido dos Santos foi velado no quartel da Polícia Militar de Dianópolis no domingo (14/1). Natural de São Desidério, o sargento, que dedicou 18 anos de serviço à PM de Tocantins, deixou dois filhos e será sepultado na Bahia.