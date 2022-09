Mulher mata marido a facadas após ser esfaqueada por ele

Segundo depoimento da mulher, Adriano teria visto o seu chinelo perdido na mudança do casal, nos pés do padrasto da mulher, o que o deixou irritado

Adriano Rocha Guimarães, de 38 anos, foi morto a facada pela esposa, de 23 anos, depois de esfaqueá-la durante uma discussão por um chinelo desaparecido, em Naviraí (MS), a 342 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (19). Conforme boletim de ocorrência, a discussão ocorreu por volta de 1h45.

Ainda de acordo com informações repassadas pela polícia, a cena foi o suficiente para Adriano puxar a esposa e iniciar agressões com socos no rosto. A jovem contou que o marido também socou o aparelho de TV, que quebrou.

Em seguida, ele foi até a cozinha e pegou uma faca. A mulher afirma ter feito a mesma coisa. Quando os dois retornaram à sala, Adriano teria esfaqueado a esposa no braço esquerdo. No impulso, ela conta que o golpeou na região da costela.

Ferido, Adriano correu para a cozinha, onde caiu próximo a geladeira. Em seguida, a mulher foi até a casa da mãe, onde pediu ajuda. As duas mulheres, acompanhadas do irmão da jovem, retornaram ao imóvel do casal e acionaram os bombeiros.

Os socorristas foram até o local, mas apenas confirmaram a morte. A mulher não foi presa em flagrante, houve apresentação espontânea e ela alegou legítima defesa.

Histórico



Segundo apurado pela reportagem, Adriano tinha mais de 80 passagens policiais, a maioria por violência doméstica. Em agosto deste ano, a mulher havia registrado boletim de ocorrência por lesão corporal. No ano passado, a mesma foi vítima de tentativa de homicídio por parte do marido.