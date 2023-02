Mulher leva soco no rosto após reagir a assalto

A vítima teve a bolsa roubada pelo assaltante

Uma mulher de 46 anos foi roubada e agredida por um criminoso, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. A vítima levou um soco na região do rosto e teve a bolsa levada pelo indivíduo, que fugiu após ação.

O caso aconteceu, por volta das 16h48, na Avenida Edwilson José do Carmo, no bairro Jardim Aguapeu.

A mulher estava andando pela avenida, com uma bolsa no ombro. O criminoso apareceu andando de bicicleta, passou pela vítima e jogou um objeto no chão.

Na sequência, ele fez a volta de bicicleta, e parou na frente da mulher, anunciando o assalto. A vítima correu, na tentativa de fugir do bandido.

Metros depois, em frente a uma residência, o assaltante conseguiu alcançar a mulher, que começa a entrar em luta corporal com ele. Durante a briga, ela jogou a bicicleta dele no chão.

Nesse momento, ele começa puxou o cabelo da mulher, deu um soco nela e arrancou a bolsa da vítima. Em seguida, o assaltante pegou a bicicleta no chão e fugiu.