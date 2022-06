Mulher leva flechada no rosto e sobrevive

A mulher não teria sido atingida de propósito. O homem que praticava o tiro com arco errou o lançamento e a acertou

Uma mulher foi atingida no rosto por uma flecha de 60 centímetros na província de Xianxim, na China.

A flecha teria entrado sob o olho esquerdo e saído na têmpora esquerda. Antes de iniciar a cirurgia, a moça precisou passar por uma tomografia. Mas, para caber na máquina, a flecha precisou ser cortada pelos bombeiros que a socorreram.

A mulher não teria sido atingida de propósito. O homem que praticava o tiro com arco errou o lançamento e a acertou. Ainda assim, a polícia local investiga o caso.

Um dos profissionais que atendeu a mulher alertou os praticantes de tiro com arco. “Espero que os entusiastas do arco e flecha evitem locais públicos ao praticar tiro com arco, a fim de evitar que tais coisas aconteçam novamente no futuro”.