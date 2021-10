Mulher leva 12 pontos na cabeça depois de ser agredida pelo marido

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi golpeada na cabeça com um capacete

Na terça-feira (26), uma mulher ficou ferida e precisou levar 12 pontos na cabeça depois de ter sido agredida pelo companheiro . O caso aconteceu na Cidade Universitária, em Maceió (AL).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi golpeada na cabeça com um capacete. A vítima contou aos policiais que discutiu com o companheiro e depois saiu para trabalhar, foi quando sofreu o golpe na cabeça.

A mulher chegou a desmaiar, tendo que ser socorrida por vizinhos e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Após passar por cirurgia, a mulher pediu ajuda ao grupo de assistência social porque tinha receio de voltar para casa e ser agredida mais uma vez.

A Patrulha Maria da Penha foi acionada e levou a vítima em segurança para a casa de sua mãe. O suspeito foi preso e deve responder por lesão corporal.