Mulher grávida é resgatada em situação análoga à escravidão

A mulher, de 39 anos, trabalhava como doméstica no local e nunca recebeu nenhum salário pelos serviços

Uma mulher foi resgatada de uma relação de trabalho abusiva, onde se encontrava em situação análoga à escravidão. A vítima foi encontrada em Santa Teresinha (BA) na última sexta-feira (12).

No local, uma casa em uma zona rural da cidade, ficava um bar e um abrigo para idosos. A mulher, de 39 anos, trabalhava como doméstica no local e nunca recebeu nenhum salário pelos serviços.

Há 12 nessa situação, a vítima está grávida de gêmeos e tem gestação de risco. Com a formalização do resgate, ela terá direito a três parcelas do seguro-desemprego especial e contará com assistência jurídica para obter seus direitos trabalhistas.

O resgate fez parte de uma operação de combate ao trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e a Polícia Civil.

Segundo a equipe que realizou o resgate, a mulher era a responsável por limpar a casa, cozinhar, arrumar os quartos, além de ter todos os cuidados sensíveis com os seis idosos que vivem no local, inclusive nas noites e madrugadas, se necessário.

Esse contexto estava tão internalizado pela vítima que ela resistiu a aceitar a ideia de que era explorada pela dona do local e de que poderia ser resgatada da situação de trabalho escravo. A situação vivida por ela incomodava toda a comunidade.

Com a retirada da vítima do local, a empregadora foi notificada pelos auditores-fiscais do trabalho para regularização da rescisão, pagamento das verbas rescisórias e registro do tempo de serviço em Carteira de Trabalho e Previdência Social. Nos próximos dias, serão lavrados autos de infração relacionados às condições de trabalho verificadas.