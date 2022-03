Mulher forja sequestro para extorquir família e é presa

Em um vídeo, a mulher está sendo agredida e ameaçada, enquanto os supostos criminosos falam sobre uma dívida que ela teria e exigiam que ela os pagasse. O trio esperava levar R$40 mil

No Ceará, uma mulher de 43 anos foi presa na última segunda-feira, 14, depois de forjar o próprio sequestro a fim de extorquir dinheiro da família. Também foram detidos outros dois homens junto a ela.

De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos enviaram um vídeo para os familiares da falsa vítima.

Na gravação, a mulher está sendo agredida e ameaçada, enquanto os supostos criminosos falam sobre uma dívida que ela teria e exigiam que ela pagasse o valor devido. O trio esperava levar R$40 mil.

O falso sequestro está sob investigação da Delegacia Antissequestro (DAS), com apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP). As diligências apontaram que o crime não passava de um planejamento da própria mulher.

Os três envolvidos foram autuados em flagrante por extorsão.