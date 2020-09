Mulher fica sem testa após acidente de carro e recebe prótese

PUBLICIDADE

Há 14 anos, após sofrer um acidente de carro, Grainne Kealy ficou sem testa. O carro em que ela estava trafegava a 190 km/h e ela estava sentada no banco do carona com os pés apoiados no painel do carro. Com o impacto, ela acertou os joelhos na cabeça, o que causou que o crânio se despedaçasse a afundasse, além de quebrar vários dentes.

Após ficar sem a testa, aos 36 anos ela recebeu uma prótese de cerâmica e ainda se recupera do acidente. Segundo reportagem do Daily Mirror, “constantemente eu perco palavras durante uma conversa. Isso acontece umas 20 vezes por dia”, comentou.

Ela sofre, também de fortes dores de cabeça e falta de concentração. Atualmente, para evitar que outras pessoas sofram o mesmo que ela, a irlandesa usa suas redes sociais para alertar dos riscos de apoiar os pés no painel de carros em movimento.