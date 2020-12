Mulher fica paraplégica após ser baleada em assalto; ex-marido é suspeito de ter forjado o crime

PUBLICIDADE

A balconista Ingrid Mendonça Ribeiro, de 34 anos, ficou paraplégica após ser baleada durante um assalto forjado pelo ex-marido, que não aceitava o término do relacionamento. O crime ocorreu na farmácia onde a vítima trabalhava. De acordo com um dos suspeitos, o ex-marido de Ingrid teria pagado R$ 5 mil a vista e parcelaria R$ 13 mil para que os assaltantes matassem a mulher.

Na noite do dia 16 de outubro, dois homens anunciaram um assalto na farmácia onde Ingrid trabalhava, em Iguape, no litoral de São Paulo. Nesse mesmo dia, o filho dela completava 11 anos e esperava em casa, para comemorar o aniversário ao lado da mãe.

Os suspeitos teriam chegado em um carro prata. Eles trancaram parte dos funcionários nos fundos e roubarem alguns objetos. Em seguida, um dos ladrões disparou contra a balconista.

Equipes da Polícia Militar perceberam a ação dos suspeitos e iniciaram uma perseguição. Durante a fuga, o veículo prata capotou e o motorista veio a óbito ainda no local. De acordo com a polícia, o homem seria o autor do disparo que atingiu Ingrid. O outro suspeito sobreviveu e acabou confessando que o ex-marido dela havia pagado, à vista, R$ 5 mil, e que parcelaria R$ 13 mil para matar a mulher.

O disparo que atingiu Ingrid atravessou a coluna e a bala ficou alojada no quadril. A vítima precisou passar por uma cirurgia e, após o procedimento, ela foi diagnosticada com Paralisia Crucial T9.

A família espera que o quadro seja reversível e aguarda por uma resposta dos médicos.

Após recobrar a consciência, Ingrid relatou à polícia que o carro prata usado no assalto era o mesmo que a perseguia na rua dias antes. Com isso, os investigadores passaram a tratar o caso como tentativa de feminicídio.

Ingrid teria pedido divórcio ao marido, com quem era casada há cinco anos, no dia 17 de setembro. Durante a investigação, as autoridades descobriram que o suspeito era bastante agressivo e possessivo. Em certa ocasião, o ex-marido, identificado como Andrews Ribeiro de Oliveira Martiniano, teria ido até a farmácia e pedido a demissão da ex-mulher, alegando que iria sustentá-la.

Ainda de acordo com os investigadores, Andrews também teria se negado a assinar os papeis do divórcio e passou a perseguir a vítima. A balconista precisou entrar com um pedido de medida protetiva contra o ex, que foi concedido pela Justiça. A perseguição pareceu cessar apenas quando a vítima instalou quatro câmeras de monitoramento em sua residência.

No entanto, nos últimos dias, Ingrid percebeu que estava sendo constantemente seguida por um carro de cor prata.

Após o atentado contra sua vida, Ingrid ficou paraplégica e precisa adquirir equipamentos de locomoção, avaliados em R$ 35 mil. Por conta disso, a família decidiu criar uma campanha online para levantar a quantia.

Com o valor arrecadado, será comprada uma cadeira motorizada com ajuste para posição ortostática, por R$ 20 mil, e um guincho para ela conseguir sair da cama para a cadeira, que custa em média R$ 8 mil.