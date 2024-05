Mulher fica em estado grave após ser atingida por ácido no Paraná

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, 23, está em estado grave após ser atingida por uma substância ácida em uma rua de Jacarezinho, no Paraná.

Segundo a Polícia Militar, há a suspeita de que uma pessoa, que ainda não foi identificada tenha jogado o líquido no rosto da vítima. O agressor ou agressora estaria usando uma peruca.

A ação ocorreu na tarde de quarta (22), quando ela voltava da academia. A polícia analisa imagens, entre elas um vídeo gravado por uma câmera de monitoramento da rua no qual a vítima aparece correndo em busca de ajuda após ser atingida.

Ainda no vídeo, ela aparece com roupa de academia preta e caída no chão. O momento do ataque não foi filmado por essa câmera. De acordo com relatório da Polícia Militar, a jovem teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. A polícia também informou que ela ingeriu parte da substância, o que agravou seu quadro de saúde.

Ao pedir socorro, a jovem correu até uma barbearia. De lá, ela foi levada para o hospital universitário de Londrina. Segundo a unidade, ela está internada em estado grave na unidade de tratamento intensivo e conta com a ajuda de aparelhos para respirar.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná afirmou que “está investigando o caso e testemunhas serão ouvidas, assim como diligências estão sendo realizadas”.