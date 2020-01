Mulher faz tratamento para ajudar a amamentar gêmeos gerados pela esposa

PUBLICIDADE 

Na quinta-feira (2) os gêmeos Joaquim e João nasceram no Recife. Para as duas mães, o sentimento de compartilhamento é ainda maior. Patrícia Luna estimulou a produção de leite para ajudar a mulher, Lilianne Dantas, que gestou os bebês.

Joaquim foi o primeiro a nascer, com 2,3 quilos. João veio logo em seguida, com 2,1 quilos. O parto precisou ser antecipado para 35 semanas, porque o primeiro bebê estava tendo uma redução de líquido amniótico. Eles saíram da maternidade três dias depois, com quatro peitos para se alimentar.

Patrícia, que é fisioterapeuta, estimulou a lactação por meio de remédios e de uma bomba de sucção, que simula a amamentação. A arquiteta Lilianne, que gestou os bebês, precisou passar por uma cesariana e deixar de lado a vontade de ter o parto normal, já que a redução de líquido poderia colocar a gravidez em risco.

Por fazer o processo de ordenha há mais tempo, Patrícia se habituou à amamentação mais rápido que a esposa. Para continuar produzindo leite, Patrícia precisa fazer a estimulação com a bomba de sucção a cada três horas. Segundo ela, foi preciso se adaptar a esse processo.