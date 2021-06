Mulher esfaqueia marido após agressão e é presa

De acordo com a Polícia Militar (PM), o delito ocorreu após um desentendimento. Na ocasião, o homem agrediu a mulher e ela revisou com golpes de faca

Na manhã de domingo (13), uma mulher foi presa por tentativa de homicídio contra o seu companheiro, na cidade de Balsas (MA). Ela não teve sua identidade revelada.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o delito ocorreu após um desentendimento. Na ocasião, o homem agrediu a mulher e ela revisou com golpes de faca.

Após investigações, a PM conseguiu localizar a mulher ainda no local do crime, no bairro Jardim Primavera, e com ela foi apreendida a arma branca utilizada no crime.

O homem foi encaminhado para um hospital da região e a mulher foi presa e entregue, juntamente com a arma branca apreendida, à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante delito.