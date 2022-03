Mulher enfrenta problema com DIU e sangra há cinco meses

Ela colocou o aparelho em julho do ano passado e, desde outro, enfrenta o problema com o sangramento

Uma mulher de 24 anos sangra há cinco meses devido um problema com o DIU. Moradora de Praia Grande, São Paulo, a jovem explica que o dispositivo contraceptivo saiu do lugar. Ela colocou o aparelho em julho do ano passado e, desde outro, enfrenta o problema com o sangramento.

A atendente Eliane Souza contou ao G1 que já perdeu 5 kg e colocou o DIU após o nascimento de sua filha. “Foi por indicação da médica, que disse que não tinha problema nenhum e que seria até bom para mim”.

Ela explica que as dores começaram assim que colocou o aparelho e não pararam desde então. Durante exames pós-gravidez, ela descobriu que o DIU estava no lugar errado.

“Fiz o exame e mostrou que ele estava fora do lugar. Outra médica no posto até tentou tirar. Porém, só com o toque, ela não conseguiu achar o DIU e disse que provavelmente o fio estava dentro do útero”.

Depois disso, ela entrou na fila de espera para aguardar a retirada. “Na ouvidoria falaram que eu teria que esperar minha vez, porque são mais de 400 mulheres aguardando”, contou, ao relatar a demora.

A saída rápida para os sangramentos também não ajudou a jovem mãe. “Só me passaram um remédio para parar o sangramento. Porém custa mais de R$ 60, é muito caro e não consegui comprar. Pra mim esse preço fica pesado, porque minha filha o pai não assumiu, somos só nós duas”.

“Sangro todos os dias desde outubro e preciso usar absorvente, que troco a cada vez que vou tomar banho, além das dores fortes”. Relata, citando o desconforto de viver com o sangramento. “Tem momentos em que tenho uma dor muito forte na barriga e o sangue escorre”.