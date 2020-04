Mulher encontra mensagem de despedida no celular do marido após ele morrer pela covid-19

PUBLICIDADE 

A americana Katie Coelho recebeu uma declaração do marido Jon, de 32 anos, que morreu em decorrência da Covid-19. O recado chegou postumamente quando Katie recebeu os objetos pessoais do marido, que estavam no hospital, na quarta-feira (22).

O caso aconteceu em Danbury, Connecticut. Jon escreveu a mensagem no celular quando soube que seria internado, no começo de abril. No recado ele relata o amor pela mulher e pelos dois filhos pequenos do casal. Katie teve acesso ao celular apenas depois da morte do marido.

Ela relata que Jon chegou a apresentar uma melhorar na noite de terça-feira e os médicos cogitaram a possibilidade de retirar o paciente do aparelho respirador. No entanto, na madrugada de quarta Jon teve uma parada cardíaca. Quando Katie foi até o hospital, o marido já havia falecido.

Os dois casaram em 2013 e tiveram dois filhos, Braedyn, de dois anos e meio, e Penelope, de dez meses. Todos estavam em quarentena desde cedo porque o filho mais velho do casal possui problemas neurológicos que o colocam em grupo de risco para a Covid-19. No entanto, Jon ainda precisava trabalhar para sustentar a família e acabou sendo contaminado por um colega de trabalho, mesmo fazendo uso de luvas e máscara.

Inicialmente, Jon apresentou sintomas leves da doença e permaneceu em casa. Depois de algum tempo, ele apresentou uma crise forte de tosse e procurou um médico. Jon teve o quadro clínico agravado após uma semana de tratamento com remédios e precisou ser sedado e entubado. Antes de ser entubado, Jon realizou uma ligação para a esposa, para avisar que o procedimento seria feito. Katie acredita que nesse momento ele escreveu o recado no celular. Jon também escreveu senhas e informações sobre a hipoteca da casa no aparelho.

Leia a seguir o recado que Jon escreveu para Katie e os filhos:

“Eu amo vocês de todo o coração e vocês me deram a melhor vida que eu poderia ter pedido. Tenho tanta sorte, me sinto tão orgulhoso de ser seu marido e pai de Braedyn e Penny.

Katie, você é a pessoa mais linda e atenciosa que já conheci…você é verdadeiramente única…certifique-se de viver a vida com felicidade e a mesma paixão que fez eu me apaixonar por você. Ver você ser a melhor mãe para as crianças é a melhor coisa que já experimentei.



Deixe Braedyn saber que ele é o meu melhor amigo e tenho orgulho de ser seu pai, e todas as coisas incríveis que ele fez e continua a fazer. Deixe Penelope saber que ela é uma princesa e pode ter o que quiser na vida. Eu tenho tanta sorte…

Não se contenha, e se você conhecer alguém, saiba que se ele amar você e as crianças, eu vou ficar feliz por você. Seja sempre feliz, não importa o que aconteça!”