Mulher encontra gato desaparecido após sete anos no Reino Unido

A mulher relatou que procurou o animal por quase oito meses após o desaparecimento

Após sete anos de busca, uma mulher recebeu uma notícia que seu gato perdido foi encontrado. Stephanie Barstow, uma assistente executiva de 35 anos do Reino Unido, compartilhou sua história com o canal SWNS, revelando que seu gato Duke desapareceu em janeiro de 2017, após dois anos vivendo com ela.

A mãe de dois filhos relatou que ela e outros membros da comunidade empenharam-se na busca por Duke por quase oito meses antes de, eventualmente, desistirem. Barstow confessou não compreender exatamente por que Duke não retornou para casa, mencionando um conflito com seu irmão Nero na noite anterior ao desaparecimento.

Surpreendentemente, quase sete anos depois do sumiço de Duke, Barstow recebeu a notícia de que seu gato havia sido localizado. Um veterinário visitou a casa de Barstow para comunicar que Duke foi encontrado em uma fábrica próxima, a apenas 270 metros de sua residência. O profissional ainda acrescentou que Duke havia sido acolhido por membros da fábrica e passado algum tempo lá no último ano, embora seu paradeiro anterior permanecesse desconhecido.