Mulher encontra filho morto a tiros e facadas na frente de casa

Por ser um local de difícil acesso, as equipes da polícia e do Instituto Médico Legal (IML) ainda não conseguiram chegar

Um marceneiro foi achado morto a tiros e facadas neste domingo (13) no Projeto de Assentamento Moreno Maia, zona rural de Rio Branco. Arinaldo Rego de Andrade, de 29 anos foi encontrado já sem vida pela própria mãe em frente de casa.

Por conta do assentamento ser de difícil acesso, as equipes da polícia e do Instituto Médico Legal (IML) ainda não conseguiram chegar ao local. “O corpo ainda está aqui no chão e estamos aguardando a viatura chegar. Como foi ontem, já está com mal cheiro e, o pior de tudo, é que nem vamos poder fazer um velório digno, porque não tem mais condições”, disse a irmã da vítima ao site G1.

O delegado Ricardo Casas, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que os agentes já se deslocaram para coletar as informações e fazer os devidos procedimentos.

“O problema é esse tempo chuvoso, esse Projeto de Assentamento tem dois acessos, pela Transacreana, que tem locais intrafegáveis, ou pelo Ramal do Benfica, que tem que atravessar o rio de balsa. O IML vai para coletar o corpo e a equipe de pronto emprego para colher informações, mas por enquanto, infelizmente a equipe ainda não conseguiu chegar”, afirmou o delegado.