Mulher encontra corpo preso embaixo de veículo em Luziânia

A mulher só percebeu que o cadáver estava preso ao carro ao chegar em casa

Uma mulher encontrou um corpo preso embaixo do veículo, em Luziânia, o caso aconteceu entre a noite de segunda-feira (6) e a madrugada desta terça-feira (7), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Aos bombeiros, ela contou que sentiu que havia passado por cima de algum corpo, contudo, por causa da forte chuva e escuridão na rodovia, não ficou no local, mas acionou o socorro. A mulher só percebeu que o cadáver estava preso ao carro ao chegar em casa. A filha dela teria aberto a porta do veículo e visto uma perna.

A motorista contou aos militares que acredita ter passado em cima do corpo enquanto passava na BR-040, entre os quilômetros 38 e 40. Conforme a corporação, a vítima ainda não foi identificada.

Aos bombeiros, a mulher relatou que chovia muito na hora, mas que, mesmo com a pouca visibilidade, tentou desviar do corpo, que estava caído na rodovia. Ela disse ainda que viu viaturas passando no local e, na hora, já tentou ligar para a corporação. A equipe informou que tinha recebido um chamado para um corpo encontrado na via, por volta do mesmo horário.

Após chegar em casa e perceber que tinha arrastado o corpo por cerca de 20km, ela chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ao levantar o carro, as equipes encontraram a vítima presa debaixo do veículo.

Ao receber o caso, a Polícia Civil relatou, no boletim de ocorrência, que não havia elementos para pedir pela prisão da motorista por homicídio culposo na direção de carro e, por isso, ela não foi presa.