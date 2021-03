Mulher encontra cobra dentro de quarto

Mulher relatou que avistou a cobra, com cerca de um metro, no momento em que foi ao quarto para trocar de roupa

Uma moradora de Montes Claros-MG encontrou uma cobra da espécie cipó escondida em um dos quartos de uma residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e capturou o animal.

A mulher relatou que avistou a cobra, com cerca de um metro, no momento em que foi ao quarto para trocar de roupa. Quando ela abriu a porta do cômodo, a cobra caiu. A suspeita é de que o animal estivesse pendurado. Em seguida, a jovem correu e acionou o Corpo de Bombeiros.

A equipe chegou ao local e encontrou a serpente escondida atrás de uma cômoda. Ela foi capturada e devolvida ao habitat natural sem ferimentos.

Outros casos similares ocorreram no Bairro Ibituruna, onde a cobra foi encontrada. Uma das serpentes encontradas media 2 metros e era da espécie muçurana. Posteriormente, a cobra foi solta em uma área de vegetação distante do perímetro urbano.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros