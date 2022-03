Mulher encontra cobra dentro de fogão em BH

A jiboia não apresentava nenhum ferimento e foi solta perto da mata do Bairro Várzea, no mesmo munícipio onde foi encontrada

No fim da manhã desta terça-feira de carnaval, 1, uma faxineira levou um susto enquanto trabalhava em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. A mulher trabalhava em uma casa no condomínio Mirante do Fidalgo quando, ao limpar o fogão, notou a presença de uma cobra dentro dele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a captura do animal, e para retirá-lo de dentro do eletrodoméstico, foi preciso desmontá-lo. A cobra estava enrolada nas peças sob a “mesa” de metal.

O vídeo abaixo registrou o momento da retirada do réptil.

De acordo com a corporação, tratava-se de uma cobra jiboia, com dois metros de comprimento.

A jiboia não apresentava nenhum ferimento e foi solta perto da mata do Bairro Várzea, no mesmo munícipio onde foi encontrada.