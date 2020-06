Mulher encontra casal de foto tirada há 17 anos em maternidade

PUBLICIDADE 

Sabrina Marotti havia acabado de dar à luz ao primeiro filho, na maternidade da Santa Casa de Santos, quando fez o registro de uma mulher que também havia dado à luz. Depois daquele dia, as duas mulheres perderam o contato. 17 anos após o ocorrido, Sabrina reencontrou a amiga com quem conversara no quarto.

Sabrina relata que conversou muito com a mulher na sala de pré-parto. Após a conversa, a amiga de Sabrina deu à luz no período da tarde, enquanto ela passou pela operação à meia-noite. Após os partos, as duas se reencontraram no quarto, onde a foto foi tirada.

17 anos depois daquele dia, Sabrina se recordou das fotos guardadas ao se recordar do nascimento do primeiro filho e decidiu procurar pela mulher nas redes sociais. Bastou alguns minutos para que a publicação chegasse até Jackeline Nazareth, de 38 anos. “Na hora em que vi o perfil dela, com a foto atual, eu a reconheci, apesar de estar um pouco diferente. Fiquei muito feliz”, contou Sabrina ao Portal G1.

Sabrina aguarda pelo fim da quarentena para que finalmente possa entregar a foto para Jakeline. “Fiquei surpresa de haver gente tão generosa assim. Ela guardou por muitos anos uma foto muito especial para a minha família e me procurou para devolvê-la. Estou muito ansiosa para ter ela em mãos”, finaliza Jackeline.