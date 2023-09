Mulher é vítima de estupro e engravida após aceitar convite de desconhecido para assistir filme

O agressor se apresentou à vítima como “Artur” enquanto ela caminhava pela orla da Praia do Embaré em uma noite de agosto. Ele a convidou para assistir a um filme em um shopping no bairro Gonzaga.

Uma mulher de 34 anos relatou ter sido vítima de estupro e engravidado após um encontro com um desconhecido que a convidou para ir ao cinema em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com informações apuradas pelo G1, o incidente ocorreu em agosto e foi registrado na delegacia em setembro.

Após aceitar o convite para assistir um filme, a mulher entrou no carro do homem, que estava estacionado nas proximidades. O agressor, entretanto, disse que faria uma breve parada em uma adega antes de seguirem para o cinema.

Conforme o relato da vítima à polícia, o agressor dirigiu por aproximadamente 15 minutos até chegar a uma rua deserta, escura e com caminhões estacionados próximo à Avenida Perimetral. Nesse momento, ele a forçou e cometeu o estupro.

Logo após o crime, a mulher conseguiu destravar a porta do veículo e fugiu a pé até sua residência. O agressor seguiu pela Avenida Perimetral.

Após o ocorrido, a vítima buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste, onde foi submetida a exames de HIV, Sífilis e Hepatite C, que tiveram resultados negativos. Como a mulher também descobriu que estava grávida, foi encaminhada para acompanhamento pré-natal na Policlínica Aparecida.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, onde está sendo investigado pelas autoridades competentes.