Mulher é resgatada pela polícia em casa onde estava presa e foi torturada com fogo pelo namorado

O suspeito foi preso em flagrante

Uma mulher, ainda não identificada, foi resgatada no fim da tarde desta segunda-feira (30) em uma casa no bairro Vila Almeida, em Campo Grande. A vítima estava sendo mantida presa e torturada com fogo pelo namorado, segundo a polícia. O suspeito foi preso em flagrante.

Conforme informações preliminares da Polícia Militar, a denúncia foi feita pelo irmão da vítima. No local, o suspeito tentou negar a prática dos crimes, mas a mulher foi vista dentro da residência.

Os Corpo de Bombeiros foi acionado e a mulher resgatada com diversas queimaduras pelo corpo. Ainda conforme a polícia, o homem amarrava a namorada com fita adesiva, fazia a sessão de tortura e depois a dopava com remédios.

O caso segue em investigação e será conduzido pela Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam) do município.