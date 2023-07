Mulher é presa suspeita de matar moradora de rua a facadas

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido no dia 29 de junho

Nesta segunda-feira (17), uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de matar a facadas uma moradora de rua, em Mossoró, Rio Grande do Norte.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido no dia 29 de junho.

Ainda de acordo com as investigações, a suspeita e a vítima se desentenderam. Então, a mulher golpeou a moradora de rua com uma faca.

A vítima ainda chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.